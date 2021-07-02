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Самолет возле Гавайев аварийно сел на воду. Оба члена экипажа спасены

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Гонолулу, Пятница 02 июля 2021 17:17
Самолет возле Гавайев аварийно сел на воду. Оба члена экипажа спасены Фото: грузовой самолет аварийно сел на воду (jetphotos com)
Автор: РБК-Украина

Грузовой самолет Boeing 737 возле Гавайев совершил вынужденную посадку на воду. Оба члена экипажа, которые были на борту, спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, грузовой самолет совершил вынужденную посадку на воду после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду. По предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о падении Boeing 737 возле Гавайских островов после того, как у него возникли проблемы с двигателем.

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Соединенные Штаты Америки Гавайи Самолет
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