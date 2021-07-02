Самолет возле Гавайев аварийно сел на воду. Оба члена экипажа спасены
Грузовой самолет Boeing 737 возле Гавайев совершил вынужденную посадку на воду. Оба члена экипажа, которые были на борту, спасены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, грузовой самолет совершил вынужденную посадку на воду после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя.
"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду. По предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о падении Boeing 737 возле Гавайских островов после того, как у него возникли проблемы с двигателем.