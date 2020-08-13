У Лукашенко попросили журналистов "не лезть в пекло"

Глава министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что выступает против насилия над представителями СМИ. По его словам, правоохранители выполняют свою работу.

Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он отметил, что также поддерживает цивилизованную работу журналистов.

"Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!", - подчеркнул Караев.

Напомним, за три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Ранее РБК-Украина писало, что в ООН опасаются, что многие из демонстрантов во время задержания подвергались насилию, кроме этого два человека в ходе протестов погибли.