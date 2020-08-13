У Лукашенка попросили журналістів "не лізти в пекло"

Глава міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що виступає проти насильства над представниками ЗМІ. За його словами, правоохоронці виконують свою роботу.

Про це він заявив в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

Він зазначив, що також підтримує цивілізовану роботу журналістів.

"Але це не означає, що потрібно залізти між двома сторонами і підставлятися. Не лізьте в саме пекло!", - підкреслив Караєв.

Нагадаємо, за три дні протестів, за даними правозахисників, вироблено понад 1 500 довільних затримань, більше 600 чоловік отримали адміністративні арешти і штрафи, заведено ряд кримінальних справ.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН побоюються, що багато хто з демонстрантів під час затримання піддавалися насильству, крім цього дві людини в ході протестів загинули.