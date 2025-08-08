Лукашенко пообіцяв більше не ставати "президентом" Білорусі та зробив заяву про сина

Лукашенко запевнив журналіста, з яким розмовляв, що вже, мовляв, не планує висувати свою кандидатуру. Бо він-де вже занадто старий для цього.

"Ні, я зараз уже не планую, вже не планую. Я, єдине, можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він виглядає пристойно...", - заявив самопроголошений президент.

При цьому Лукашенко додав, що його син Микола нібито не буде наступником батька у президентському кріслі.

"Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти хочеш спитати. Ні, ні, ні. Ось ти у нього спитай - ти його можеш так сильно образити цим", - заявив він у відповідь на питання журналіста.