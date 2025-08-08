Лукашенко пообіцяв більше не ставати "президентом" Білорусі та зробив заяву про сина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на наступних "виборах президента" в країні. Також Лукашенко запевнив, що його син Микола не буде наступником "президента".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка державному білоруському пропагандистському агентству БелТА.
Лукашенко запевнив журналіста, з яким розмовляв, що вже, мовляв, не планує висувати свою кандидатуру. Бо він-де вже занадто старий для цього.
"Ні, я зараз уже не планую, вже не планую. Я, єдине, можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він виглядає пристойно...", - заявив самопроголошений президент.
При цьому Лукашенко додав, що його син Микола нібито не буде наступником батька у президентському кріслі.
"Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти хочеш спитати. Ні, ні, ні. Ось ти у нього спитай - ти його можеш так сильно образити цим", - заявив він у відповідь на питання журналіста.
Зазначимо, Олександр Лукашенко беззмінно керує Білоруссю з 1994 року - це вже понад 30 років і це найдовший безперервний термін на посаді лідера країни з-поміж усіх лідерів пострадянських країн. Фактично
Під час шостих виборів президента в Білорусі почалися масові протести, оскільки на них знову "переміг" Лукашенко. Попри протидію режиму, незалежні спостерігачі зафіксували тисячі порушень тільки у Мінську, а люди вийшли на вулиці. За перші дні було затримано понад 7000 осіб, яких силовики били та калічили.
США, Європа, Україна та інші цивілізовані країни не визнали "результати виборів" та перемогу Лукашенка. З того моменту він вважається "самопроголошеним президентом" Білорусі.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирав дипломатів. Він поставив завдання послам - шукати ринки, домовлятись, просувати продукцію.
Також днями стало відомо, що у Білорусі смерть Лукашенка вважатимуть військовою загрозою. А повноваження армії в країні пропонується значно розширити.