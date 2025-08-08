Лукашенко пообещал больше не становиться "президентом" Беларуси и сделал заявление о сыне

Лукашенко заверил журналиста, с которым разговаривал, что уже, мол, не планирует выдвигать свою кандидатуру. Потому что он-де уже слишком стар для этого.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он выглядит прилично...", - заявил самопровозглашенный президент.

При этом Лукашенко добавил, что его сын Николай якобы не будет преемником отца в президентском кресле.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил он в ответ на вопрос журналиста.