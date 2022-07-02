Лукашенко померещились украинские ракеты: "три дня назад удалось перехватить"
Белорусские военные якобы три дня назад перехватили украинские ракеты, которые были нацелены на военные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".
Как заявил на торжествах по случаю Дня независимости лидер белорусского режима Александр Лукашенко, его страну якобы продолжают провоцировать.
"Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины", - отметил он.
Он также добавил, что ни один белорусский военный не воюет на территории Украины.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не стремится воевать в Украине.
Однако пригрозил ударами по центрам принятия решений, в том числе в западных столицах.
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