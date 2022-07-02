Лукашенко вслед за Путиным пригрозил "центрам принятия решений"

По его словам, в Беларуси нет дефицита в продуктах питания и других товарах, поэтому "белорусы, как всегда, расслабились".

"Вы расслабляйтесь. Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах", - заявил Лукашенко.