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Лукашенко вслед за Путиным пригрозил "центрам принятия решений"

Новина українською →
Минск, Суббота 02 июля 2022 19:56
Лукашенко вслед за Путиным пригрозил "центрам принятия решений" Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Новиков

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко угрожает ударами по так называемым центрам принятия решений в западных столицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

По его словам, в Беларуси нет дефицита в продуктах питания и других товарах, поэтому "белорусы, как всегда, расслабились".

"Вы расслабляйтесь. Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах", - заявил Лукашенко.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о "красных линиях" в войне против Украины, но отметил, что при их пересечении будут "жесткие действия по центрам принятия решений".

Отметим, сегодня Лукашенко также заявил, что не стремится воевать в Украине.

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