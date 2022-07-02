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Лукашенку привиділися українські ракети: "три дні тому вдалося перехопити"

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Мінськ, Субота 02 липня 2022 20:09
Лукашенку привиділися українські ракети: "три дні тому вдалося перехопити" Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Білоруські військові нібито три дні тому перехопили українські ракети, які були націлені на військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Як заявив на урочистостях з нагоди Дня незалежності лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, його країну нібито продовжують провокувати.

"Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, слава богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України", - зазначив він.

Він також додав, що жоден білоруський військовий не воює на території України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що білоруська армія не прагне воювати в Україні.

Однак пригрозив ударами по центрах прийняття рішень, в тому числі в західних столицях.

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Олександр Лукашенко Україна Білорусь
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