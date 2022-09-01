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Лукашенко похвастался первым отечественным ноутбуком. Но беларуского там всего 12%

Фото: Лукашенко похвастался первым отечественным ноутбуком (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал якобы первый отечественный компьютер. Однако почти все детали в нем оказались зарубежного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта"

Во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске, Лукашенко показал "первый беларуский компьютер".

По его словам, ноутбук создан на беларуском заводе "Горизонт".

"Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - отметил он.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

Также Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. По его словам, Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.

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Александр ЛукашенкоБеларусь