Лукашенко похвастался первым отечественным ноутбуком. Но беларуского там всего 12%

Во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске, Лукашенко показал "первый беларуский компьютер".

По его словам, ноутбук создан на беларуском заводе "Горизонт".

"Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - отметил он.