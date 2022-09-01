Лукашенко похвалився першим вітчизняним ноутбуком. Але білоруського там всього 12%

Під час відкритого уроку, який проходить у Палаці республіки в Мінську, Лукашенко показав "перший білоруський комп'ютер".

За його словами, ноутбук створений на білоруському заводі "Горизонт".

"Чесно скажу, в ньому сьогодні близько 12% білоруського. До кінця року буде 30%. Але важливий сам факт", - зазначив він.