Лукашенко погрожує Зеленському ударом по Банковій після зустрічі з Путіним

Пропагандист попросив у Лукашенка прокоментувати погрози президента України Володимира Зеленського вдарити по Кремлю.

"Говорити і заявляти можна все. А якщо Кремль вдарити по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу (Зеленському - ред.) треба заспокоїтися", - заявив білоруський диктатор.

Він вважає, що на столі "є хороші пропозиції щодо України", які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу.

"Якщо українці не підуть на ці пропозиції, буде те, що було спочатку "СВО". Це буде ще гірше, вони втратять Україну. Тоді треба було зупинитися, весь схід був би український, крім Криму", - нафантазував Лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що хотів би "просто поговорити" із Зеленським і в нього є що сказати.

"Думаю, настав час, коли ми повинні вступити в консультації. Я спочатку "СВО" говорив: нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Не домовимося - буде погано всім", - сказав він.