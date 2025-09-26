Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой после встречи с Путиным

Пропагандист попросил у Лукашенко прокомментировать угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.

"Говорить и заявлять можно все. А если Кремль ударить по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) надо успокоиться", - заявил белорусский диктатор.

Он считает, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.

"Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет то, что было вначале "СВО". Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановится, весь восток был бы украинский, кроме Крыма", - нафантазировал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент добавил, что хотел бы "просто поговорить" с Зеленским и у него есть что сказать.

"Думаю, настало время, когда мы должны вступить в консультации. Я вначале "СВО" говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся - будет плохо всем", - сказал он.