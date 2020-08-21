Лукашенко подтвердил, что на государственное ТВ привлекли россиян

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Россияне начали работать в связи с забастовкой белорусских журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что к работе на телевидении привлекли россиян. Это произошло в связи с забастовками на государственных телеканалах.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, российских журналистов привлекли после того, как сотрудники Белтелерадиокомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - заявил Лукашенко.

Он подтвердил, что обратился за помощью к российской стороне.

"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", - подчеркнул он.

Он также добавил, что российским журналистам якобы не платит.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров "Беларуськалия" украинцами.

Кроме того, сегодня он обвинил США в обострении ситуации в Беларуси.