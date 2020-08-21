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Лукашенко підтвердив, що на державне ТБ залучили росіян

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 16:47
Лукашенко підтвердив, що на державне ТБ залучили росіян
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Росіяни почали працювати у зв'язку зі страйком білоруських журналістів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив інформацію про те, що до роботи на телебаченні залучили росіян. Це сталося у зв'язку зі страйками на державних телеканалах.

Про це він заявив під час візиту на агрокомбінат "Дзержинський", передає БЕЛТА.

За його словами, російських журналістів залучили після того, як співробітники Белтелерадіокомпанії "вискочили на вулиці і почали мітингувати".

"Які виросли на телевізорі, і в основному яких я на руках носив. Вони виросли і раптом зрозуміли, що у них чогось не вистачає. Деякі вискочили: працювати не будемо! Не треба", - заявив Лукашенко.

Він підтвердив, що звернувся за допомогою до російської сторони.

"Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи журналістів на всякий випадок. Це 6 або 9 осіб з найпросунутішого телебачення. І наша молодь нехай подивиться, як працюють", - підкреслив він.

Він також додав, що російським журналістам нібито не платить.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів "Білоруськалія" українцями.

Крім того, сьогодні він звинуватив США в загостренні ситуації в Білорусі.

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