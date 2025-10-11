ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Лукашенко підняв війська по тривозі: у ДПСУ відповіли, чи є загроза для України

Субота 11 жовтня 2025 19:39
Лукашенко підняв війська по тривозі: у ДПСУ відповіли, чи є загроза для України
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Білорусі почали терміново перевіряти бойову готовність армії. Однак активності поряд з кордоном України немає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зокрема, журналісти спитали у нього, чи є загроза для України від перевірки готовності білоруської армії. У відповідь Демченко зазначив, що перевірки вже не вперше, і це не припиняється.

Він підкреслив, що Білорусь постійно буде нагнітати або ж погрожувати перевіркою боєготовності всієї армії чи окремих складових. Окрім того, будуть й спільні навчання з РФ. Проте треба тверезо оцінювати ситуацію.

"Тому треба тверезо оцінювати, що відбувається на території Білорусі. І, власне, готуватися до розвитку будь-яких подій", - пояснив Демченко.

Також речник ДПСУ відповів, чи є на кордоні з Україною активність білоруських військ, і загалом, чи несе цей напрямок загрозу для нашої країни.

"Щоб заспокоїти, поряд з нашим кордоном якоїсь активності і раніше не було, і станом на сьогодні немає. В той же час цей напрямок для нас як і раніше загрозливий", - резюмував він.

Перевірка армії Білорусі

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії країни.

Зокрема, за його дорученням військові проводять комплекс заходів щодо переведення підрозділів у вищий ступінь бойової готовності.

Було анонсовано, що частина підрозділів здійснить висунення в певні райони і виконає завдання, які вказані в розпорядженні.

Білорусь ДПСУ Війна в Україні
