У Білорусі підняли війська по тривозі: Лукашенко наказав перевірити армію
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
За дорученням Лукашенка, військові проводять комплекс заходів із приведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності.
Частина підрозділів здійснить висування у визначені райони та виконає завдання, передбачені розпорядженням. Перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь.
Навчання "Захід-2025"
Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", активна фаза яких тривала з 12 до 16 вересня, проходять переважно на території Білорусі, хоча частину маневрів відпрацьовують і в Росії.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що Росія розширила географію навчань, залучивши до них Калінінградську область, яка межує з Польщею, Литвою та Балтією.
Спершу офіційно заявлялося, що мета навчань - перевірка боєздатності та координації дій збройних сил обох країн у сфері "захисту безпеки" та "відбиття агресії". Згодом Москва і Мінськ уточнили, що проводять маневри у відповідь на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.
Ба більше білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, уперше показав, який вигляд має російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".
Раніше Лукашенко заявляв, що його країна виготовляє пускові ракети для балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
За його словами, для таких пускових установок "потрібні ще ракети" від Росії.