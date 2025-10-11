ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Лукашенко поднял войска по тревоге: в ГПСУ ответили, есть ли угроза для Украины

Суббота 11 октября 2025 19:39
UA EN RU
Лукашенко поднял войска по тревоге: в ГПСУ ответили, есть ли угроза для Украины Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Беларуси начали срочно проверять боевую готовность армии. Однако активности рядом с границей Украины нет.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В частности, журналисты спросили у него, есть ли угроза для Украины от проверки готовности белорусской армии. В ответ Демченко отметил, что проверки уже не впервые, и это не прекращается.

Он подчеркнул, что Беларусь постоянно будет нагнетать или угрожать проверкой боеготовности всей армии или отдельных составляющих. Кроме того, будут и совместные учения с РФ. Однако надо трезво оценивать ситуацию.

"Поэтому надо трезво оценивать, что происходит на территории Беларуси. И, собственно, готовиться к развитию любых событий", - пояснил Демченко.

Также спикер ГПСУ ответил, есть ли на границе с Украиной активность белорусских войск, и в целом, несет ли это направление угрозу для нашей страны.

"Чтобы успокоить, рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и по состоянию на сегодня нет. В то же время это направление для нас по-прежнему угрожающее", - резюмировал он.

Проверка армии Беларуси

Напомним, сегодня в Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко приказал срочно проверить боевую готовность армии страны.

В частности, по его поручению военные проводят комплекс мероприятий по привилегию подразделений в высшую степень боеготовность.

Анонсировалось, что часть подразделений совершит выдвижение в определенные районы и выполнит задачи, которые указаны в распоряжении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ДПСУ Война в Украине
Новости
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит