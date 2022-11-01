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Лукашенко передав російській армії ще 20 одиниць військової техніки, - "Гаюн"

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Вівторок 01 листопада 2022 14:03
Лукашенко передав російській армії ще 20 одиниць військової техніки, - "Гаюн" Фото: Лукашенко передав російській армії ще 20 одиниць військової техніки (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правлячий режим Білорусі передав російській армії чергову партію військової техніки. Йдеться про 20 одиниць БМП-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, 21 жовтня із залізничної станції Уріччя вирушила 7-ма група завантажених вагонів-платформ із розконсервованою військовою технікою збройних сил Білорусі.

"Цього разу 20 одиниць БМП-2 знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська область, РФ) і далі у напрямку Луганська", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками групи, за останній місяць правлячий режим Білорусі передав російській армії щонайменше 94 танки Т-72А, 36-44 Уралів та 20 БМП-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін та голова білоруського режиму Олександр Лукашенко.

Крім того, Лукашенко та Путін планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил.

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