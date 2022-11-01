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Лукашенко передал российской армии еще 20 единиц военной техники, - "Гаюн"

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Вторник 01 ноября 2022 14:03
Лукашенко передал российской армии еще 20 единиц военной техники, - "Гаюн" Фото: Лукашенко передал российской армии еще 20 единиц военной техники (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правящий режим Беларуси передал российской армии очередную партию военной техники. Речь идет о 20 единицах БМП-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, 21 октября с железнодорожной станции Уречье отправилась 7-я группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой вооруженных сил Беларуси.

"В этот раз 20 единиц БМП-2 снятых с консервации с 969-й базы резерва танков отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская область, РФ) и далее в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

По подсчетам группы, за последний месяц правящий режим Беларуси передал российской армии минимум 94 танка Т-72А, 36-44 Уралов и 20 БМП-2.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко и Путин планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил.

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