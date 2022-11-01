Лукашенко передал российской армии еще 20 единиц военной техники, - "Гаюн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

По информации мониторинговой группы, 21 октября с железнодорожной станции Уречье отправилась 7-я группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой вооруженных сил Беларуси.

"В этот раз 20 единиц БМП-2 снятых с консервации с 969-й базы резерва танков отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская область, РФ) и далее в направлении Луганска", - говорится в сообщении.

По подсчетам группы, за последний месяц правящий режим Беларуси передал российской армии минимум 94 танка Т-72А, 36-44 Уралов и 20 БМП-2.