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Лукашенко отреагировал на санкции ЕС: нечего париться

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко отреагировал на санкции со стороны Евросоюза. По его словам, Беларуси нечего париться по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос", - заявил Лукашенко во время встречи с президентом России в Санкт-Петербурге.

Лукашенко отметил, что после очередного пакета европейских санкций Беларусь начала диверсификацию в экономике. Он добавил, что целому ряду направлений объемы торговли с ЕС были небольшими.

Напомним, в июне Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси и четвертый пакет персональных санкций.

В то же время в Евросоюзе не исключают еще одного пакета персональных санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов на границе Литвы.

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БеларусьСанкцииЕвросоюзАлександр Лукашенко