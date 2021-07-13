Лукашенко відреагував на санкції ЄС: нічого паритися

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко відреагував на санкції з боку Євросоюзу. За його словами, Білорусі нічого паритися з цього приводу.

"Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - ми будемо розвиватися. Це не питання", - заявив Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії в Санкт-Петербурзі.

Лукашенко зазначив, що після чергового пакета європейських санкцій Білорусь розпочала диверсифікацію в економіці. Він додав, що за цілою низкою напрямів обсяги торгівлі з ЄС були невеликими.