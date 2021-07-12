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ЕС рассматривает новые санкции против Беларуси из-за наплыва мигрантов

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ЕС, Понедельник 12 июля 2021 19:43
ЕС рассматривает новые санкции против Беларуси из-за наплыва мигрантов Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси. В частности, из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность принятия дальнейших ограничительных мер в отношении Беларуси после сегодняшнего обсуждения в Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил журналист.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Беларуси.

Ранее сообщалось, что Украина готовит санкции против Беларуси, в санкционном списке есть сын Александра Лукашенко.

Отметим, в июне Евросоюз ввел четвертый пакет санкций - на этот раз против белорусской экономики.

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