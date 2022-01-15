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Лукашенко об операции ОДКБ: это сигнал всем, кто "точит меч" против РФ и Беларуси

Автор: Юлия Бойко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко назвал военную миссию стран -участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане сигналом для недоброжелателей. В частностью, для тех, кто, по его мнению, якобы готовит агрессию против Беларуси и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня Лукашенко встретился с белорусскими военнослужащими, которые принимали участие в миссии ОДКБ в Казахстане.

"Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ. Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции", - заявил Лукашенко, обращаясь к военным.

Напомним, на этой неделе начался вывод войск ОДКБ из Казахстана, которые были направлены туда из-за массовых протестов и беспорядков. Военнослужащие из России, Беларуси и еще трех стран принимали участие в охране стратегических объектов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность нового применения военной миссии ОДКБ.

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