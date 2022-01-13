ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ОДКБ подтвердила вывод своей миссии из Казахстана

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 13:42
ОДКБ подтвердила вывод своей миссии из Казахстана Фото: миссия ОДКБ в Казахстане (odkb-csto.org)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 13 января 2022 года, начался вывод "миротворческой" миссии из Казахстана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась подтвердил ее завершение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Зася, миссия ОДКБ завершена, поскольку завершилась антитеррористическая операция казахских силовиков.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена", - отметил он.

Он уточнил, что первые рейсы на вывоз военных России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана также запланированы на сегодня.

Напомним, ранее сообщалось о начале выводе войск ОДКБ из Казахстана. В миссии приняли участие порядка 2 000 военных из стран-партнеров Казахстана по Организации Договора о коллективной безопасности

Международные войска были направлены после обращения президента Касым-Жомарт Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые вспыхнули в начале 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине