ОДКБ подтвердила вывод своей миссии из Казахстана

Сегодня, 13 января 2022 года, начался вывод "миротворческой" миссии из Казахстана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась подтвердил ее завершение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

По словам Зася, миссия ОДКБ завершена, поскольку завершилась антитеррористическая операция казахских силовиков.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена", - отметил он.

Он уточнил, что первые рейсы на вывоз военных России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана также запланированы на сегодня.