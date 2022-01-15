Лукашенко про операцію ОДКБ: це сигнал усім, хто "гострить меч" проти РФ і Білорусі

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав військову місію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані сигналом для недоброзичливців. Зокрема, для тих, хто, на його думку, нібито готує агресію проти Білорусі та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Повідомляється, що сьогодні Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.
"Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів. Ви показали всім, що з нами воювати небезпечно. Більш того, неможливо. Нас перемогти неможливо. Це головний підсумок вашої операції", - заявив Лукашенко, звертаючись до військових.
Нагадаємо, цього тижня почалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, які були направлені туди через масові протести та заворушення. Військовослужбовці з Росії, Білорусі та ще трьох країн брали участь в охороні стратегічних об'єктів.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оцінив ймовірність нового застосування військової місії ОДКБ.