После Казахстана. В России оценили вероятность нового применения ОДКБ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации оценили вероятность нового применения ОДКБ. Глава ведомства Сергей Лавров надеется, что больше не придется применять.

Однако, по его словам, нужно "держать порох сухим". То есть быть готовым ко всему.

"Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - сказал он.

Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, "были весьма эффективными и оказались востребованными".