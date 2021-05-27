Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair, а украинцев эвакуировали из Сектора Газа: новости за 26 мая

Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке, украинцев эвакуировали из Сектора Газа, украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета. Подробнее о том, что произошло в среду, 26 мая, - в материале РБК-Украина.

Инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича: новые заявления Лукашенко и последние новости

Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке. Он заявил, что самолет после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак отреагировал на заявление и сообщил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было. Запросов на изменение плана полета также не поступало.

Также Александр Лукашенко сказал, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич участвовал в боях на Донбассе. Он якобы воевал в составе батальона "Азов".

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Белецкий, в свою очередь, заявил, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а работал там как журналист.

26 мая самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши. Сделав шесть кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск. Позже выяснилось, что самолет не пропустили через польскую границу, поскольку Франция запретила ему заходить в свое воздушное пространство.

Украинцев эвакуировали из Сектора Газа

Украинских граждан, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа. Украинцев вывезли из Сектора Газа через территорию Египта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды. "Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - добавил он.

Украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

До этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.

"Украинскую правду" продали. Назван новый владелец

Новым собственником интернет-издания "Украинская правда" стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Все корпоративные права и активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Сообщается, что основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital. Стороны также договорились о том, что редакционная политика и подходы к работе "Украинской правды" останутся без изменений.

Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько

Проезд в метро Киева подорожает. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут. "Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - подчеркнул Кличко.

Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов в сезоне 2021-2022 годов. Их места в турнире могут занять клубы, которые заняли 5-6 места в национальных чемпионатах.

По данным издания, УЕФА исключит эти команды из Лиги чемпионов, поскольку они до сих пор не вышли из Суперлиги. Кроме того, клубам грозят крупные штрафы.

В Украине объявили штормовое предупреждение: список областей

27 мая в Украине в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют дождь и грозы.

Так, опасные метеорологические явления ожидаются в северных областях - Сумской, Черниговской и Житомирской. Кроме того, дожди с грозами следует ждать жителям Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей. В Киеве и Киевской области днем также ожидаются грозы.