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Лукашенко обещает вернуть Украину в "лоно славянства"

Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства". По его словам, Запад якобы формирует в Украине враждебное отношение к братским народам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - заявил Лукашенко.

По его мнению, Запад якобы пытается "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".

"Но мы - родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни - из глубины веков… Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что Беларусь должна защитить границу с Украиной "на случай непредсказуемости".

Сегодня он также заявил, что готов уйти на покой.

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