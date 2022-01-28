Лукашенко обіцяє повернути Україну в "лоно слов'янства"

"Все більшу тривогу викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.

На його думку, Захід нібито намагається "втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".

"Але ми - рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння - з глибини століть ... Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - додав він.