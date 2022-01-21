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Лукашенко видит "угрозу" от Украины: границу надо надежно защитить

Новина українською →
Минск, Пятница 21 января 2022 11:44
Лукашенко видит "угрозу" от Украины: границу надо надежно защитить Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной надо надежно защитить "на случай непредсказуемости". По его словам, украниские власти якобы находятся "под внешним управлением".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно... Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - заявил Лукашенко.

Напомним, Беларусь назвала заявления о вторжении РФ в Украину с ее стороны "набором фантазий и страшилок".

Ранее стало известно, что Беларусь совместно с РФ проведет на белорусской территории совместные военные учения "Союзная решимость". Так, первые подразделения России уже прибыли в страну.

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