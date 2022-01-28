Лукашенко заявил, что готов уйти на покой

Александр Лукашенко заявил, что предлагаемые изменения Конституции не делаются под него, а сам он готов уйти на покой. Он также отметил, что что двоевластия в Белоруссии с новым законом не будет.

"Ни под кого всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение - действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать", - заявил Лукашенко во время послания народу и парламенту.

Он также отметил, что двоевластия в Белоруссии при новой Конституции не будет.

"Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что "всебелорусское народное собрание станет настоящим народным вече".