ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Лукашенко назвали причины разгона первых акций протеста

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшней акции протеста в Минске к митингующим вышел помощник белорусского президента по общим вопросам Николай Латышенок. Он объяснил, почему 9-12 августа силовики разгоняли акции протеста.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По словам помощника Лукашенко, первые акции протеста разгонялись из-за того, что демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, чем якобы "мешали другим жителям".

Напомним, акции протеста в Беларуси вспыхнули 9 августа из-за фальсификации президентских выборов. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.

Спецназовцы применяли против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты, а в некоторых случаях даже летальное оружие. По данным ООН, во время акций протеста в Беларуси погибли четверо демонстрантов.

Отметим, на сегодняшней акции протеста в Минске силовики задержали более 120 митингующих.

Кроме того, во время акции протеста в Минске 27 августа правоохранители задержали более 200 человек, среди них были и журналисты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестАлександр ЛукашенкоБеларусьМинск