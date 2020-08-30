У Лукашенка назвали причини розгону перших акцій протесту

Під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську до мітингувальників вийшов помічник білоруського президента з загальних питань Микола Латишенок. Він пояснив, чому 9-12 серпня силовики розганяли акції протесту.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

За словами помічника Лукашенка, перші акції протесту розганялися через те, що демонстранти будували барикади та перекривали вулиці, чим нібито "заважали іншим жителям".

Нагадаємо, акції протесту у Білорусі спалахнули 9 серпня через фальсифікацію президентських виборів. У перші дні проти мітингувальників застосовувалася сила, а також силовики масово проводили затримання.

Спецпризначенці застосовували проти протестувальників гумові кулі, світлошумові гранати, а у деяких випадках навіть летальну зброю. За даними ООН, під час акцій протесту в Білорусі загинули щонайменше четверо демонстрантів.

Зазначимо, на сьогоднішній акції протесту в Мінську силовики затримали понад 120 мітингувальників.

Крім того, під час акції протесту у Мінську 27 серпня правоохоронці затримали понад 200 осіб, серед них були й журналісти.