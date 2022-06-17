Лукашенко назвал войну в Украине "началом передела мира"

"Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине, - это начало. Это один из элементов великого передела мира. Будут ломать, крошить. Будут страдать малые государства", - сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко заявлял, что Российская Федерация якобы не стремится захватить Украину.

Добавим, также лидер белорусского режима пригрозил войной за западную часть Украины, чтобы ее якобы "не оттяпали".

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