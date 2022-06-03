Лукашенко о войне в Украине: Россия не стремится захватить страну
Российская Федерация якобы не стремится захватить Украину. По крайней мере, в этом уверен лидер белорусского режима Александр Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
По словам Лукашенко, Россия якобы показывает в Украине, что с ней нужно считаться.
"Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее", - отметил он.
Он также подчеркнул, что понимает президента России Владимира Путина, которому нужно обеспечить "безопасность России".
"Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко предложил возить украинское зерно через Беларусь в порты стран Балтии, но при условии, что эти порты станут также доступны и для белорусской продукции.
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