Лукашенко назвав війну в Україні "початком переділу світу"

"Ніхто не знає, чим там закінчиться. Ніхто не знає, як ситуація розвиватиметься. Те, що відбувається в Україні, - це початок. Це один з елементів великого переділу світу. Будуть ламати, кришити. Страждатимуть малі держави", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявляв, що Російська Федерація нібито не прагне захопити Україну.

Додамо, також лідер білоруського режиму пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

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