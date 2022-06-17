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Лукашенко назвав війну в Україні "початком переділу світу"

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Мінськ, П'ятниця 17 червня 2022 13:20
Лукашенко назвав війну в Україні "початком переділу світу" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Ніхто не знає, чим закінчаться події в Україні. Але це один із елементів великого переділу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, якого цитує "Белта".

"Ніхто не знає, чим там закінчиться. Ніхто не знає, як ситуація розвиватиметься. Те, що відбувається в Україні, - це початок. Це один з елементів великого переділу світу. Будуть ламати, кришити. Страждатимуть малі держави", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявляв, що Російська Федерація нібито не прагне захопити Україну.

Додамо, також лідер білоруського режиму пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

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