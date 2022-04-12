Лукашенко назвал "резню в Буче" спецоперацией Британии

Александр Лукашенко прокомментировал зверства российских оккупантов в Буче, в результате которых погибли мирные граждане. По его словам, это была, якобы, спецоперация Британии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Лукашенко.

"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику, все кричат, надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня подробно обсуждали их эту спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли и их явки, номера автомобилей, которые приехали в Буче и как это делали - ФСБ России может подать эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларусь, якобы, может предоставить доказательства причастности Британии к зверствам, которые произошли в Буче.

По словам мэра города Буча Анатолия Федорчука, российские военные убили по меньшей мере 320 мирных человек. Более половины тел удалось идентифицировать.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что поступок России в Буче-не далек от понятия геноцида.

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