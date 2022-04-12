Лукашенко назвал "резню в Буче" спецоперацией Британии

Александр Лукашенко прокомментировал зверства российских оккупантов в Буче, в результате которых погибли мирные граждане. По его словам, это была, якобы, спецоперация Британии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Лукашенко.
По словам Лукашенко, Беларусь, якобы, может предоставить доказательства причастности Британии к зверствам, которые произошли в Буче.
"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику, все кричат, надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня подробно обсуждали их эту спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли и их явки, номера автомобилей, которые приехали в Буче и как это делали - ФСБ России может подать эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", - заявил Лукашенко.
По словам мэра города Буча Анатолия Федорчука, российские военные убили по меньшей мере 320 мирных человек. Более половины тел удалось идентифицировать.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что поступок России в Буче-не далек от понятия геноцида.
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