События в Буче не далеки от геноцида, - Джонсон
Британский премьер Борис Джонсон считает, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не далеки от понятия геноцида. И обещает новые санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Когда вы смотрите на то, что происходит в Буче, на откровения, которые мы видим из того, что (президент России, - ред.) Путин сделал в Украине, это, на мой взгляд, не так уж и далеко от геноцида, неудивительно, что люди реагируют так, как это происходит", - заявил Джонсон.
По его словам, Великобритания и международное сообщество будут двигаться синхронно, чтобы ввести новые санкции в отношение режима Путина.
Напомним, ранее американский президент Джо Байден дал оценку преступным действиям российских оккупантов в Буче, но заявил, что не считает это геноцидом.
Отметим, после отступления российских войск в Буче обнаружили десятки мирных жителей, над которыми была совершена жестокая расправа. На данный момент известно о том, что за время оккупации погибли не менее 320 человек.
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