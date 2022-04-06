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События в Буче не далеки от геноцида, - Джонсон

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Лондон, Среда 06 апреля 2022 15:33
События в Буче не далеки от геноцида, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Hollie Adams - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Британский премьер Борис Джонсон считает, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не далеки от понятия геноцида. И обещает новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Когда вы смотрите на то, что происходит в Буче, на откровения, которые мы видим из того, что (президент России, - ред.) Путин сделал в Украине, это, на мой взгляд, не так уж и далеко от геноцида, неудивительно, что люди реагируют так, как это происходит", - заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания и международное сообщество будут двигаться синхронно, чтобы ввести новые санкции в отношение режима Путина.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден дал оценку преступным действиям российских оккупантов в Буче, но заявил, что не считает это геноцидом.

Отметим, после отступления российских войск в Буче обнаружили десятки мирных жителей, над которыми была совершена жестокая расправа. На данный момент известно о том, что за время оккупации погибли не менее 320 человек.

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