ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко назвав причину затримання Колеснікової

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 15:26
Лукашенко назвав причину затримання Колеснікової
Фото: Марія Колеснікова (facebook.com/maria kalesnikava)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова затримана за порушення правил перетину кордону. За його даними, вона намагалася виїхати в Україну.

Про це повідомив головний редактор радіостанції "Говорить Москва", який брав у Лукашенка інтерв'ю.

Як він заявив, Колеснікова намагалася перетнути кордон вночі.

"На прикордонному переході вони пред'явили документи білоруським прикордонникам, після чого були пропущені на територію між РБ і Україною. Тут при повторній перевірці, Колеснікову викинули з машини, а її попутники на авто прорвалися на територію України", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною.

Потім стало відомо про затримання Колеснікової на кордоні з Україною, а двох інших опозиціонерів в Україні.

Однак, в ДПСУ повідомили, що два білоруських опозиціонера пройшли заходи прикордонного контролю. Колеснікова в пункти пропуску для проходження прикордонного контролю не прибувала.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся