Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко расценивает создание координационного совета оппозиции как попытку захвата власти.

Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза Беларуси, передает БЕЛТА.

По его мнению, мирные акции и забастовки призваны" убаюкать власть и особенно силовые структуры". Он также прокомментировал создание оппозиционного штаба для передачи власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Лукашенко.

Он также пригрозил, что власти будут принимать адекватные меры против тех, кто вошел в этот штаб.

"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил он.

Лукашенко добавил, что в штаб вошли "обиженные" бывшие представители власти и "откровенно отвязанные нацисты".

Напомним, ранее сообщалось, что координационный совет по передаче власти в Беларуси сегодня проведет первое заседание, после чего озвучит требования к Лукашенко.

Тем временем в штабе оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской просят сторонников добиться от местной власти непризнания результатов выборов.