Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінює створення координаційної ради опозиції як спробу захоплення влади.

Про це він заявив на нараді з членами Радбезу Білорусі, передає БЕЛТА.

На його думку, мирні акції та страйки покликані "заколисати владу і особливо силові структури". Він також прокоментував створення опозиційного штабу для передачі влади.

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - підкреслив Лукашенко.

Він також пригрозив, що влада буде вживати адекватних заходів проти тих, хто увійшов до цього штабу.

"У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив він.

Лукашенко додав, що до штабу увійшли "скривджені" колишні представники влади і "відверто відв'язаних нацисти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що координаційна рада з передачі влади в Білорусі сьогодні проведе перше засідання, після чого озвучить вимоги до Лукашенка.

Тим часом у штабі опонентки Лукашенка Світлани Тіхановської просять прихильників домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів.

