Лукашенко налякав "знищенням незалежності" України і дав пораду Зеленському

Лукашенко зазначив, що раніше схилявся до думки звинувачувати європейських лідерів та саму Європу в нездатності домовитися, але останніми днями він отримав "масу інформації", що змусила його переглянути позицію.

Тиск на Зеленського

За словами диктатора, "справа не в США, які дуже хочуть просування тут, не в Росії, яка готова до просування, і не в європейських лідерах, а скоріше у Володимирі Зеленському".

Лукашенко вважає, що на українського лідера може чинитися "потужний тиск", і тоді під впливом цього тиску, "будуть ухвалені відповідні рішення".

"Однак діяти слід терміново. Росія просувається на фронті, я це кажу відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично, і це може призвести до зникнення України як держави", - сказав Лукашенко.

При цьому він не навів жодних конкретних фактів або уточнень, яке саме просування на фронті має на увазі.

"Загроза" на Заході

Лукашенко також лякає Україну тим, що її західні сусіди нібито "бачать себе в Західній Україні" і можуть намагатися відібрати частину території, як це було до початку "Великої Вітчизняної війни".

"Тому там заміс дуже серйозний. І хотілося б, щоб президент України почув мої пропозиції і зрозумів, що щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов'янських держав, тому треба сісти і домовитися", - вважає диктатор.

Tomahawk завтра не полетить

Коментуючи можливість передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, Лукашенко порадив "заспокоїтися".

Диктатор зазначив, що в нашого друга Дональда (Трампа – ред.) "існує певна тактика щодо ведення роботи з найгостріших питань".

"Тому він десь нахиляє відповідні органи влади і людей, десь діє жорсткіше, а потім трохи відпускає і відходить. Тому не треба сприймати це прямо, що завтра воно і полетить", - сказав він.

Наостанок Лукашенко погрозливо додав, що "проти будь-якої отрути є протиотрута".