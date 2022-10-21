Лукашенко нафантазував запит від СБУ

"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - наголосив він.

Зазначимо, за словами Лукашенка, запит від СБУ нібито надійшов днями.

"Має відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - заявив він журналістам.

Потім він додав, що "головні теми обговорюються поза публічною площиною".