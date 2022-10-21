UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко нафантазував запит від СБУ

Фото: Олександр Лукашенко знову відзначився заявою про Україну (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко сьогодні заявив, що Служба безпеки України нібито "запросила зустріч з білоруськими колегами". Його заява не відповідає дійсності.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - наголосив він.

Зазначимо, за словами Лукашенка, запит від СБУ нібито надійшов днями.

"Має відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - заявив він журналістам.

Потім він додав, що "головні теми обговорюються поза публічною площиною".

Нагадаємо, раніше Лукашенко вкотре заявив про те, що нібито не хоче воювати. За його словами, Білорусі війна не потрібна, а білоруси мають "займатися своїми справами", щоб її не допустити.

До цього Лукашенку примарилася загроза ядерного удару з території Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоСлужба безпеки УкраїниБілорусь