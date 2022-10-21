Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ

"СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси", - подчеркнул он.

Отметим, по словам Лукашенко, запрос от СБУ якобы поступил на днях.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - заявил он журналистам.

Затем он добавил, что "главные темы обсуждаются вне публичной плоскости".