Лукашенку привиділася загроза ядерного удару з території Польщі
Білорусі нібито загрожує ядерний удар з території Польщі, оскільки Варшава вже "домовилася" з Вашингтоном щодо розміщення відповідного озброєння на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, яка наводить "РИА-Новости".
"Вони (влада Польщі - ред.) вже давно з американцями домовилися, що арсенали будуть у Польщі. Про що це говорить? Що ми стоїмо реально перед атакою тактичною ядерною зброєю. Нам треба вживати заходів, у нас її немає", - заявив Лукашенко.
При цьому диктатор додав, що питання можливого розміщення ядерної зброї у Польщі він уже обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна обговорює зі США можливе розміщення ядерної зброї в рамках Програми спільного використання ядерної енергії НАТО.
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