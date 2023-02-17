Лукашенко надумав виготовляти в Білорусі російські Су-25

Білорусь готова налагодити у себе виробництво російських штурмовиків Су-25.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta, про це сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25, який добре себе в Україні показує - штурмовик, робоча конячка. Готові навіть у Білорусі виробляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Росії", - заявив Лукашенко.
Він також розповів, що в Білорусі є три заводи, два з яких військові та один цивільний. Вони раніше були ремонтними, а сьогодні вже виробляють комплектуючі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що мобілізацію в Білорусі не оголошували і оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в РБ все-таки готуються.
Окрім того, він також розповів про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.
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