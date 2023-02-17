Лукашенко надумал изготавливать в Беларуси российские Су-25

Белорусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta, об этом сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, хорошо себя в Украине показывающего - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России", - заявил Лукашенко.
Он также рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский. Они раньше были ремонтными, а сегодня уже производят комплектующие.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтоглава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в РБ все-таки готовятся.
Кроме того, он также рассказал о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.
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