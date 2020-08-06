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Лукашенко исключил создание единого государства с Россией

Минск, Четверг 06 августа 2020 21:01
Лукашенко исключил создание единого государства с Россией
Фото: Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Роман Калиниченко

Такой союз мог быть создан 20 лет назад, но не сейчас

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что создать совместное с Россией государство уже не выйдет. В первую очередь это не восприняли бы сами беларусы.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко назвал "невозможным" соответствующий союз двух стран.

"Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, беларусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже... Народ перезрел. Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался. Сейчас - нет", - считает президент.

Лукашенко также прокомментировал информацию о якобы предложении возглавить парламент объединенного государства.

"Я никогда бы на это не согласился. Я завскладом не буду", - добавил глава Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.

Он также утверждал, что вопрос объединения Беларуси и РФ должны решать народы двух стран.

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