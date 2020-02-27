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Беларусь готова к интеграции с Россией, но без принуждения, - Лукашенко

Новости » Политика     27.02.2020 - 18:58
Беларусь готова к интеграции с Россией, но без принуждения, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Александр Лукашенко заявил, что представители России и Беларуси не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без принуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

По его словам, Беларусь всегда была привержена реальной интеграции без понуждения.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси... Поэтому однозначно мы, как инициаторы, еще с Борисом Николаевичем Ельциным всегда инициировали реальную интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость", - заявил белорусский президент.

При этом он отметил, что представители Российской Федерации и Беларуси не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - добавил Лукашенко.

Напомним, в последнее время отношения между Беларусью и Российской Федерацией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства. Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к России.

Ранее беларусский президент заявлял, что вопрос объединения Белоруси и России должны решать народы двух стран. При этом он отметил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.

Добавим, что 29 декабря прошлого года в Минске прошла пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Во время протеста демонстранты держали портреты заключенных оппозиционеров.

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